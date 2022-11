Il mistero dei calzini spaiati : la formula della scienza che ne prevede la sparizione in lavatrice

Ma che fine fanno realmente i nostri calzini quando si perdono durante il lavaggio? Incastrati nel filtro o persi nelle condutture , spesso non siamo più in grado di ritrovarli. Un gruppo di scienziati ora sembra aver sviluppato una formula per prevedere la loro sparizione.

Un noto marchio di elettrodomestici ha commissionato uno studio per lanciare un nuovo modello di lavatrice, grazie al quale sembra essere stato risolto il mistero della sparizione dei calzini durante il lavaggio. Lo psicologo Simon Moore e lo statistico Geoff Ellis hanno infatti sviluppato una formula, detta "Socks Loss Index", che potrebbe forse prevedere la probabilità che spariscano. Per il suo sviluppo sono stati presi in considerazione diversi fattori: numero di persone in famiglia e di calzini nel bucato, volume del bucato.