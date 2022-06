Scoperta in Amazzonia antica rete di città perdute: una novità che cambia la storia

Quanto rinvenuto è stato individuato sotto strati di vegetazione ed è stato prontamente mappato in 3D tramite un sistema di scansione laser, il LiDAR, trasportato a bordo di droni ed elicotteri. La paternità dello studio si deve ai ricercatori dell'Istituto archeologico tedesco e dell'Università di Bonn, in collaborazione con l'Università di Exeter in Gran Bretagna.

È un vero stravolgimento per l'Amazzonia così come l'abbiamo sempre immaginata. Non sarebbe più, dunque, un paesaggio incontaminato, ma si tratterebbe della sede di un'antica urbanizzazione.

Da tempo si sospettava che le società precolombiane potessero essersi stabilite nell'Amazzonia boliviana, ma le prove erano sempre state nascoste dalla fitta vegetazione.

Questa scoperta, come tante altre, si deve all'utilizzo del LiDAR. La tecnologia, sviluppata per la prima volta negli anni '70 per l'esplorazione dello spazio, si è dimostrata negli anni uno strumento prezioso per tutti gli archeologi che perlustrano i paesaggi alla ricerca di insediamenti scomparsi nel tempo. La possibilità di scansionare e vedere attraverso una fitta vegetazione ha, dunque, permesso il ritrovamento di questa antica rete di città.

