Zone blu, i luoghi speciali del mondo dove la gente vive molto più a lungo: la scienza spiega perché

Ci sono alcuni posti nel mondo che non solo sono meravigliosi, ma che addirittura hanno un potere particolare: quello di allungare la durata della nostra vita. Chi non vorrebbe poter vivere più a lungo? I fortunati abitanti delle cosiddette " zone blu " hanno questo privilegio e, oltre alle loro testimonianze, perfino la scienza ha confermato che questo è davvero possibile, nonostante possa sembrare una coincidenza. Uno di questi luoghi speciali è un'isola greca e uno dei suoi residenti ha raccontato come sia davvero riuscito a vivere molti più anni di quanto credesse possibile.

L'isola greca di Ikaria appartiene a quelle descritte come "zone blu" del pianeta, ovvero dove l'aspettativa media di vita di un essere umano viene ampiamente superata dagli abitanti del posto, la cui reputazione racconta che "si dimenticano che la vita non è eterna." Uno di loro è stato Stamatis Moraitis, il quale aveva brillantemente sconfitto un grave ostacolo fisico, finendo per allungare la propria vita di ben 40 anni rispetto ai pronostici.

L'uomo, però, per riuscirci si era trasferito proprio sull'isola, con l'idea di godere il suo tempo bevendo vino e dedicandosi ai piaceri del cibo e del mare. Fin quando non si rese conto, quasi senza accorgersene, di aver recuperato forza ed energia contro ogni aspettativa. Stamatis ha vissuto, in totale, 102 anni, dando il merito all'aria pulita di Ikaria, allo stile di vita rilassato del luogo e anche alla prelibata cucina locale.