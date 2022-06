Modella di 57 anni posa in bikini su Instagram: i commenti la definiscono "ridicola"

La protagonista di questa storia è una famosissima modella, Paulina Porizkova , oggi 57enne, che decide di mostrare senza vergogna il suo fisico in bikini, nonostante l'età. Purtroppo, però, le critiche non tardano ad arrivare, scopriamo perché.

L'età per le donne è spesso un tabù, ancor di più se si parla di modelle o donne che lavorano principalmente col proprio corpo. È piuttosto comune vedere sui social ragazze, e ragazzi, posare in costume o biancheria intima, con fisici statuari e perfetti. Il corpo, però, muta, si trasforma e con l'invecchiamento diventa sempre più spesso oggetto di giudizi e critiche.

Questo è quanto è successo a Paulina Porizkova, famosa modella degli anni '90. Per lei, bellissima donna di 57 anni, non è affatto un problema mostrarsi in bikini sui social, nonostante le piovano continuamente addosso critiche.

L'ex modella ha mantenuto una figura spettacolare, quindi non esita a posare in costume da bagno, abbigliamento sportivo o abiti attillati con totale sicurezza, diventando vittima di commenti che la definiscono "ridicola".