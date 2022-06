Il cuore umano può ripararsi da solo: scoperte le cellule responsabili

La ricerca ha portato alla luce questa dicotomia dei macrofagi. Esistono, difatti, alcuni che sono produttori della proteina VEGFC, mentre altri che offrono una risposta pro-infiammatoria che è causa di ulteriori danni al cuore.

L'obiettivo della ricerca futura è scoprire come aumentare il numero di macrofagi utili e ridurre, o eliminare, quelli dannosi.

"La sfida è trovare un modo di somministrare queste proteine a coloro che hanno avuto un infarto o sono a rischio di malattie cardiovascolari" dicono i ricercatori.

"Stiamo lavorando per saperne di più sulla progressione dell'insufficienza cardiaca dopo un infarto in modo da poter intervenire precocemente e ripristinare il processo di riparazione del cuore".

Nonostante gli scienziati siano a lavoro per cercare di scoprire quali siano le cause delle malattie cardiovascolari e di come anticiparne la diagnosi, queste patologie colpiscono annualmente centinaia di migliaia di cittadini. Questi passi in avanti della scienza sono, pertanto, fondamentali.

Sapevi di questa nuova scoperta?