Uomo di 93 anni si innamora di una coetanea e chiede il divorzio: "voglio ricominciare un'altra vita"

Esiste un'età giusta per innamorarsi e decidere di stravolgere la propria vita? Stando alla storia che stiamo per raccontarvi, sembrerebbe proprio di no. L'anziano protagonista del nostro racconto, infatti, ha deciso di ricominciare tutto alla veneranda età di 93 anni.

Impossibile? Non è detto: affermare che certe cose non hanno età, mai come in questo caso, è corretto. E così, anche se in molti credono che le storie d'amore più passionali e travolgenti siano in qualche modo riservate alla giovinezza, quest'uomo ha smentito tutti. Non più innamorato della consorte 86enne, ha deciso che avrebbe chiesto il divorzio. La donna non l'ha presa bene, e la vicenda è finita in tribunale.