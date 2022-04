Rifiuta un prestigioso lavoro in banca e si mette a fare l'influencer: la storia di questa giovane

Fare l'influencer è davvero un lavoro? In molti, ne siamo sicuri, si sono posti questa domanda. Nell'era della comunicazione social, in cui tante persone decidono di costruirsi una reputazione virtuale fatta di migliaia di followers, eventuali sponsor e ottimi guadagni, non si tratta certo di una domanda senza senso.

La risposta è positiva o negativa anche in base alla sensibilità e alle opinioni di ognuno, ma una cosa è certa: un'attività come quella dell'influencer è ormai considerata a tutti gli effetti come una professione, ben remunerata e in molti casi anche piuttosto ricercata. E se state pensando agli aspetti negativi di tutto questo, la storia che stiamo per raccontarvi potrebbe farvi riflettere. La protagonista è una giovane laureata in economia, che parla ben sei lingue e ha preso una decisione: rifiutare una prestigiosa carriera in banca proprio per mettersi a fare l'influencer. Scelta non convenzionale? Magari superficiale? Scopriamolo più nel dettaglio.