7 errori comuni da evitare per evitare di invecchiare prima del tempo

“Mens sana in corpore sano” dicevano i Romani: in effetti è questa la ricetta più semplice per mantenere il nostro corpo in salute e vivere più a lungo . Oggi, grazie alle ricerche effettuate osservando i luoghi dove si concentrano gli uomini più longevi, si è arrivati a definire quelli che sono i principali errori che portano a una vita infelice, conducono a malattie e, alla fine, consumano il corpo.

Ma quindi, quali sono i 7 errori da non fare per avere una vita sana?

1. Dieta scorretta: in primo luogo mangiare gli alimenti sbagliati o consumare troppe calorie è il primo degli errori da non fare. Sembra scontato, eppure le malattie inerenti al mondo dell'alimentazione sono ancora moltissime.

2. Dormire poco: è dimostrato scientificamente che riposare bene riduce notevolmente il rischio di essere in sovrappeso, di sviluppare il cancro e qualsiasi altro tipo di problema di salute. Come dicevano le nonne, non c'è nulla di meglio di un bel sonno rigenerante!

3.Stressarsi: attenzione perché contrariamente a ciò che pensiamo, non sempre è qualcosa di negativo per il nostro stress. Lo stress occasionale, infatti, sembra far bene al nostro organismo dato che stimola il rilascio di ormoni importanti come l’adrenalina. D'altro canto però, lo stress diluito nel tempo si riversa sul corpo come se fosse un veleno. Il lavoro, le nostre paure o ansie posso essere davvero un problema se non affrontate correttamente...