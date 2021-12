Tra tutte quelle tazze ce n'è una vuota: riesci a trovarla?

Uno dei maestri dell'illusione ottica è di certo Gergely Dudás , celebre per i suoi puzzle visivi. Ormai, i suoi difficili rompicapi sono diventati famosi in tutto il mondo grazie ai social network anche se in pochi sono riusciti a completarli a prima vista. E voi, siete pronti a mettervi alla prova con un nuovo gioco visivo?

Le illusioni ottiche ci stupiscono da sempre. Sapevate che uno dei primi scritti che affronta l'argomento delle illusioni ottiche risale al 350 A.C.? Proprio così: il celebre filosofo Aristotele, guardando una cascata d'acqua e concentrando la vista sulle rocce antistanti, si rese conto che esse si muovevamo nella direzione opposta alla corrente dell'acqua. Quando il filosofo greco notò queste illusioni, dichiarò che non possiamo mai fidarci dei nostri sensi dato che in determinate occasioni possono ingannarci. Oggi, secoli e secoli dopo, la scienza è riuscita a studiare da vicino il fenomeno delle illusioni ottiche, affascinando moltissimi artisti e studiosi.

Ma adesso tocca a voi sperimentare in prima persona la bellezza e la difficoltà di questi rompicapi visivi! Questa volta, per risolvere il giochino di Gergely, dovrete trovare una tazza vuota in mezzo a innumerevoli tazze piene dai colori sgarginti. Come al solito non possono mancare i buffi animaletti tipici delle illustrazioni di questo artista geniale.

Se non siete riusciti a trovare nulla, non preoccupatevi. Questo tipo di quiz visivo è molto complesso e in pochi riescono nell'impresa. Niente paura, ve lo sveliamo noi!

Osservate attentamente l'immagine a sinistra, scendete verso il basso ed eccola li!

Sicuramente starete pensando: "ma come ho fatto a non vederla prima?" giusto? Beh, sappiate che se volete la rivincita, potete trovare in rete tanti altri indovinelli di Gergely Dudás! Se invece siete riusciti a individuarla prima di guardare la soluzione, non ci resta che farvi i complimenti!