Questa è la birra più forte del mondo: ne basta un bicchiere per superare i limiti

Amanti della birra attenzione : ecco una sfida che potreste non voler accettare. Avreste mai pensato di poter paragonare una semplicissima birra ai superalcolici più forti in commercio?

Il super alcolico, tuttavia, non è ancora disponibile per l'acquisto dappertutto, ma se vi capita di fare un salto in Inghilterra, sappiate che la Snake Venom ha un prezzo di vendita di 76 pound a bottiglia . Inoltre, non trattandosi di una semplice birra, non si può nemmeno sorseggiare comodamente in una pinta normale: il birrificio raccomanda di berla in porzioni da 35 ml alla volta (simile alla quantità che può stare in un bicchiere da shot).

Prodotta da Brewmeister , un birrificio scozzese già premiato in passato per via della sua birra artigianale Armageddon con una gradazione vicina al 65%, la new entry Snake Venom riesce a demolire ogni record con i suoi 67 gradi.

La maggior parte delle lager che troviamo nei nostri pub di fiducia non superano mai la soglia di gradazione del 10%. Anche in caso di super-alcolici, è difficile che essi superano i 40 gradi, anche nei casi più "estremi". Questa birra però batte tutti: chi vorrà provare qualcosa di nuovo e di più forte, potrà cimentarsi a berne un sorso.

Ogni bottiglia da 330ml, inoltre, viene venduta con un timbro che ne dimostra l’autenticità, ed è accompagnata da un bigliettino che avverte i consumatori di bere responsabilmente. La scritta dice: "Questa birra non è per i deboli di cuore, si consiglia di gustarla in bicchierini da 35 ml. Non siamo responsabili dei rischi che potreste correre e non vi incoraggiamo a fare i duri, motivo per cui potete acquistare un massimo di 2 bottiglie per ordine!"

Insomma: i creatori della bevanda sono stati molto chiari. Qualora decidiate di provarla, ricordatevi sempre che l'alcol può far male alla salute, e per questo occorre assumerlo in modo responsabile.