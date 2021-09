Si fa tatuare sulla coscia una foto della moglie che dorme a bocca spalancata: "amiamo farci scherzi"

Fino a che punto può arrivare uno scherzo? Se lo è sicuramente chiesto, non senza un pizzico di irritazione, la moglie dell'uomo protagonista della nostra storia. Un marito alquanto burlone, il cui tatuaggio ha fatto in breve tempo il giro del mondo, suscitando ironia e divertimento in molte persone.

In molte, certo, ma di sicuro per una, la moglie, non è stato così esilarante. Il motivo? Basta guardarlo: ritrae proprio lei, in una posa che, con ottime probabilità, nessuno vorrebbe rendere pubblica. Avete presente quando si dorme così profondamente da arrivare a farlo con la bocca aperta e magari russando? Ecco: il marito di questa donna ha deciso di scattarle una foto proprio in quel momento. E, non contento, se l'è fatta tatuare, scatenando, in modo abbastanza prevedibile, la reazione di lei.