Un team di ricercatori scopre per puro caso l'isola più a nord del mondo

Sebbene la scienza sia fatta di ricerche, dati certi e ragionamenti che hanno fondamenti precisi e ben motivati, a volte può succedere che alcune scoperte avvengano in maniera casuale, senza essere meno importanti. Quella di cui stiamo per parlarvi ne è la prova, e ha visto protagonisti un gruppo di ricercatori danesi e svizzeri che, senza volerlo, hanno riscritto un primato geografico che si dava per assodato dal 1978.

Di cosa stiamo parlando? Di un territorio posizionato in un luogo piuttosto estremo, di quelli che, soltanto a sentirne parlare, destano curiosità. È l'isola più a nord del mondo, non più quella conosciuta da oltre 40 anni, ma un'altra terra emersa, che sarebbe la più vicina al Polo nord in assoluto. Pronti a scoprire come è avvenuta questa scoperta?