Uno studente alleva i conigli più grandi del mondo: vuole "creare una nuova specie migliorata"

I conigli - con le loro orecchie lunghe, il loro morbido pelo e dolcissimo muso – possono essere degli adorabili animali da compagnia . Ma un giovane studente messicano della Benemérita Universidad Autónoma de Puebla vede in loro molto di più: ha condotto delle ricerche sui conigli e ha portato avanti dei progetti genetici per scoprire la loro morfologia e le loro caratteristiche genetiche. In particolare, il progetto ha posto particolare attenzione ai conigli delle Fiandre , conosciuti anche come “i conigli più grandi del mondo”.

Kiro Yakin ha 21 anni ed è uno studente di medicina veterinaria e zootecnia . Racconta che questi conigli possono pesare dai 6 ai 10 chili e le loro dimensioni sono paragonabili a quelle di un cane di piccola taglia. Non hanno però le abilità dei conigli più piccoli: non saltano e sono molto più pigri . Non sembrano molto grandi perché si raggomitolano, specialmente quando riposano.

Ma Kiro non si limita a studiarli: vuole “creare una nuova specie migliorata”. Il suo amore per i conigli è nato da un progetto scolastico e adesso continua ad allevare conigli, facendo studi e test. Il primo è stato fatto su un coniglio delle Fiandre gigante, che è stato fatto accoppiare con un coniglio con caratteristiche più vigorose: il risultato è stato un coniglio con zampe lunghe fino ad un metro. L’obiettivo di questi test è dare vita ad una specie più robusta e con caratteristiche più favorevoli per la loro sopravvivenza. Affascinato dai conigli e dalla genetica, Kiro non ha intenzione di fermarsi. Il sogno del giovane studente è infatti quello di costruire una fattoria dove poter allevare, esporre e commercializzare i suoi conigli. Ci chiediamo se il giovane studente riuscirà nell'impresa di dare vita ad una nuova specie e dove sarà in grado di arrivare grazie ai suoi studi. Hai mai visto conigli così grandi?