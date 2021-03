Star del cinema e scienziata: Hedy Lamarr, la "donna più bella del mondo", contribuì all'invenzione del Wi-Fi

Hedy Lamarr, nome d’arte di Hedwig Eva Maria Kiesler, nacque a Vienna da una famiglia di origini ebraiche. Fin dalla giovinezza Hedy si distinse per la sua intelligenza e per la sua incredibile bellezza: due qualità che cercò sempre di conciliare. Hedy si iscrisse alla facoltà di ingegneria, che poi abbandonò. Ben presto iniziò la sua carriera nel mondo del cinema e negli anni ’30 venne selezionata dal regista Max Reinhardt per alcune audizioni destinate alla sua commedia. Hedy raggiunse la popolarità con il suo ruolo da protagonista nel film “ Estasi ”, un lungometraggio di genere drammatico e sensuale, che contribuì a farla conoscere immediatamente in Europa e negli Stati Uniti. Lavorò ad Hollywood, insieme a molte star, e divenne una diva nel mondo del cinema.

Nonostante la fama in ascesa e i moltissimi film girati, Hedy non si ritenne mai pienamente soddisfatta, così decise di mettere da parte il cinema per fare spazio alla sua passione: l’invenzione. I panni della diva non sembravano calzarle a pennello: li dismise per indossare quelli di scienziata. Sperimentò, ottenne successi e fallimenti, ma non smise mai di perseguire l’amore per la scienza. Proprio a Hedy si deve infatti l’invenzione della tecnica di trasmissione conosciuta come frequency-hopping spread spectrum, oggi utilizzata nella telefonia mobile e nelle reti wirless: insieme al compositore George Antheil sviluppò un sistema di comunicazione basato sulla produzione e variazione a intervalli regolari di 88 frequenze radio. Era possibile quindi ricevere le informazioni in modo identico a come erano state trasmesse e le frequenze potevano essere modificate, rendendole così impossibili da intercettare.