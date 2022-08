"Mia suocera rivela il nome di nostra figlia senza il mio permesso, ma gliene avevo dato uno falso"

Vedere i nonni presenti nella vita dei nipoti è meraviglioso. Sapere di poter contare su di loro, sul loro supporto, e vedere come incondizionatamente danno amore. Questo permette ai genitori di avere un aiuto che gli garantisce di non dover crescere i piccoli da soli, ma di avere sempre delle persone su cui poter contare. Tuttavia, delle volte ci sono dei nonni la cui presenza si trasforma in invadenza .

"Mi ha offesa molto , il mio fidanzato gliel'ha spiegato, ma lei non si è ancora scusata con me".

La donna di 23 anni racconta che tutta la famiglia si è mostrata entusiasta per l'arrivo di questa creatura , anche la madre del suo compagno. La suocera, infatti, è una donna che, seppur non abbia ancora accettato davvero la presenza di lei nella famiglia, è davvero entusiasta di avere una nipotina.

"È anche una di quelle mamme che pubblica ogni piccolo dettaglio della loro vita su Facebook", spiega la ragazza.

"Di recente io e il mio fidanzato abbiamo deciso il nome perfetto per la nostra bambina. Alcuni giorni fa durante una telefonata il mio fidanzato ha accidentalmente detto a mia suocera che abbiamo scelto un nome". Da allora la donna li ha pregati continuamente di svelarle il nome, ma i due sono restii proprio perché coscienti che lo pubblicherebbe su Facebook. "Ha detto al mio fidanzato che la stava trattando male come madre e come nonna e provava a far leva sul suo senso di colpa". La donna, così, per far calmare la suocera le ha detto un nome inventato, certa che lo avrebbe pubblicato e così è stato.

“Non posso credere che il prossimo mese diventerò la nonna della piccola Charlotte. Sono così orgogliosa di mio figlio!" recitava il post. La coppia, furiosa l'ha chiamata, ma lei si è giustificata dicendo che era solo troppo felice per non annunciarlo e ribadendo che fosse stata colpa della ragazza che le aveva dato un nome sbagliato.

