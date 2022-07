Ritrovati resti fossili di 11 dinosauri: è incluso lo scheletro ben conservato di un esemplare di 5 metri

Di recente, infatti, sono stati trovati per la prima volta in Italia e portati alla luce numerosi scheletri di dinosauri perfettamente conservati.

"L'Italia non è nota per i dinosauri e, anche se in passato abbiamo avuto qualche colpo di fortuna, ora abbiamo un intero branco in un sito di dinosauri": lo ha affermato un professore dell'Università di Bologna, in Italia.

Il ritrovamento è avvenuto in prossimità di un'aera archeologica, nota come Villaggio del Pescatore , a pochi chilometri da Trieste , nel nord del Paese.

L'Italia ha un nuovo primato personale, per la prima volta, infatti, ha rinvenuto e portato alla luce numerosi scheletri di dinosauri in un ottimo stato di conservazione.

I dinosauri, inoltre, non sono gli unici animali fossili recuperati nel giacimento. Si parla di rettili marini, pesci, coccodrilli e perfino crostacei. Questo ritrovamento ha permesso di ricostruire una straordinaria immagine dell'antichissimo ecosistema.

"Questo è fantastico in quanto possiamo capire il tipo di ambiente in cui vivevano e giacevano i dinosauri": hanno aggiunto gli esperti. "Durante quel periodo, l'area era molto vicina alla costa in un ambiente tropicale, caldo e umido in grado di nutrire branchi di dinosauri".

Lo studio mette pertanto in discussione anche ipotesi precedenti, che vedevano il Villaggio del Pescatore come un'isola in mezzo all'oceano Tetide. Ad oggi, dunque, la grandezza dei ritrovamenti farebbe pensare che si trattasse di porzioni di terra differenti.

Alcuni dei fossili sono ad oggi esposti al Museo civico di storia naturale di Trieste e gli esperti sperano di aprire una parte del sito al pubblico.

Ti piacerebbe andare a visitarli?