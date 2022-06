La Cina sostiene di aver intercettato segnali di civiltà aliene col suo maxi-telescopio "Sky Eye"

Da sempre, gli interrogativi sull'esistenza di altre forme di vita al di fuori del Pianeta Terra sono tra quelli che stuzzicano di più la curiosità e la fantasia di scienziati e non solo. Siamo davvero soli nell'universo? Nessuno, ovviamente, può rispondere con certezza, ma di certo a volte arrivano scoperte e rivelazioni che sono in grado di farci guardare le cose da una prospettiva nuova e diversa, proprio come è avvenuto nel caso delle notizie legate al gigantesco telescopio cinese di cui stiamo per parlarvi.

La provenienza, secondo alcuni, sarebbe stata identificata nella zona di Kepler-438 , una stella attorno a cui orbita un pianeta considerato uno tra i più simili alla Terra presenti al di fuori del nostro Sistema solare. L'articolo, tuttavia, sarebbe rimasto online per un breve periodo di tempo , per poi essere rimosso senza spiegazioni precise.

I risultati dei loro rilevamenti sono stati pubblicati in un rapporto sul quotidiano ufficiale del Ministero della Scienza e della Tecnologia di Pechino, Science and Technology Daily, e hanno immediatamente sollevato un ampio e diffuso dibattito. Stando a quanto si è appreso, l'enorme radiotelescopio a parabola - 500 metri di diametro e conosciuto anche con il nome di FAST - sarebbe riuscito a captare segnali diversi da tutti quelli intercettati prima in contesti simili.

Una delle principali funzioni dello Sky Eye, del resto, è proprio quella di cercare nello spazio più profondo eventuali segnali di vita extraterrestre, anche se il rilevamento in questione risulta piuttosto controverso. Oltre a essere stato messo in dubbio da altre personalità del mondo scientifico, gli stessi studiosi cinesi sono stati concordi nel ritenere che quei misteriosi segnali meritino un ulteriore e preciso approfondimento.

Non è da escludere, infatti, che possa essersi trattato solo di interferenze radio, e per verificarlo occorrerà molto tempo. Le potenzialità di quel super-telescopio, però, sono davvero ampie, dato che è in grado di rilevare onde radio anche debolissime da zone e galassie lontane. Potrebbe esserci davvero qualcuno o qualcosa, laggiù, che è stato in grado di inviare segnali riconoscibili fino a noi? La risposta rimane aperta: non ci resta che attendere qualche notizia in più!