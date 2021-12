La NASA ha arruolato 24 preti per capire cosa fare in caso di vita aliena

Una situazione ipotetica non certo semplice da affrontare, ammettiamolo, e che renderebbe plausibili veri scenari da film di fantascienza. Per affrontarla, tuttavia, l'Agenzia spaziale statunitense sta pensando veramente a tutte le possibilità, inclusa quella di "assumere" degli uomini di fede come consiglieri . Se vi state chiedendo cosa c'entrino dei preti con la vita aliena, continuate a leggere e cercheremo di fornirvi qualche risposta.

via:

Tra i vari reverendi in questione c'è anche il britannico Andrew Davison che, oltre a essere un sacerdote, è anche un teologo presso l'Università di Cambridge. È stato proprio lui a essere scelto dalla NASA per lavorare a un programma specifico presso il Center for Theological Inquiry dell'Università di Princeton, negli Stati Uniti. Di cosa si occupa tale studio? Di valutare l'impatto di un'eventuale scoperta di vita aliena sulle religioni.

Scoprire che esistono forme di vita al di fuori di quelle terrestri, in effetti, potrebbe cambiare la percezione e i precetti di moltissime dottrine religiose che descrivono l'origine di tutto. Se ciò venisse davvero accertato, quindi, come comportarsi? E come conciliare una scoperta simile con le religioni?