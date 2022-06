Scienziati scoprono un mondo perduto nelle profondità dei ghiacci antartici: "è pieno di vita"

Cosa ci nascondono le profondità di mari e terreni? Probabilmente questa è una delle questioni più affascinanti e dibattute di sempre, di quelle che riescono ad attirare curiosità, stimolare la fantasia e allo stesso tempo a impegnare le ricerche di tanti scienziati. E a volte sono proprio loro che, in modo quasi casuale, si trovano davanti a scoperte incredibili, da far rimanere tutti a bocca aperta, proprio come quella di cui stiamo per parlarvi.

Immaginate di imbattervi in un sorprendente - e finora sconosciuto - mondo perduto, sepolto a 500 metri sotto i ghiacci e pieno di forme di vita come un vero ecosistema. No, non stiamo raccontando la trama di un film fantascientifico, ma è così che possiamo riassumere la scoperta avvenuta nel Mare di Ross, in Antartide, a opera di un team di ricercatori che stavano studiando le conseguenze dei cambiamenti climatici nella zona. Cosa c'era lì sotto? Non solo animali, ma anche tanti altri elementi naturali che non sono stati mai esplorati!