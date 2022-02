Studentesse americane cuociono gli spaghetti in una pentola senz'acqua: la cucina va a fuoco

La pasta è uno dei cibi simboli della cucina italiana, ed è apprezzata in tutto il mondo. Se è vero che ogni Paese ha le particolarità culinarie, è anche vero che in cucina esistono contaminazioni e ricette che vengono tramandate di generazione in generazione, diventando famose in ogni luogo. Anche in altri Paesi la pasta è diventato un alimento primario, nonostante i condimenti e i metodi di cottura siano stati oggetto di modifiche e adattamenti. Due studentesse americane, in Italia, desideravano tanto cucinare un piatto di spaghetti, ma qualcosa è andato storto.

La pasta: in vendita nei supermercati in moltissimi formati. Il formato più celebre è lo spaghetto. Le protagoniste di questa storia sono tre studentesse americane , che si trovavano a Firenze per uno scambio culturale . Le ragazze si sono cimentate proprio nella cottura degli spaghetti. Dopo aver visitato la splendida città italiana, infatti, desideravano immergersi anche dal punto di vista culinario nella cultura del luogo: hanno, così, comprato un pacco di spaghetti in un supermercato. Pronte a cucinare, le ragazze hanno messo sul fuoco la pentola per cucinare gli spaghetti , ma si sono dimenticate un dettaglio fondamentale: la pentola doveva essere riempita d’acqua.

C’è chi, addirittura, butta gli spaghetti in acqua fredda, per poi far raggiungere il bollore. Ma il corretto procedimento è noto a (quasi) tutti: la pentola va riempita d’acqua, messa sul fuoco. Una volta raggiunta l’ebollizione, si butta la pasta e si aggiunge il sale. Le studentesse, però, non si erano evidentemente informate sul procedimento, e hanno messo gli spaghetti direttamente nella pentola sul fuoco. In pochissimo tempo è divampato un incendio, che ha invaso la cucina. Le tre ragazze hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco e la polizia, e fortunatamente sono rimaste illese: solo alcuni mobili sono stati danneggiati. Le studentesse hanno poi dichiarato: "Abbiamo messo la pasta sul fuoco senza l'acqua, pensavamo che si cucinasse in questo modo. Non sapevamo che c'era bisogno di mettere acqua in pentola." Un errore imperdonabile per gli italiani, ma che le autorità hanno accettato proprio in virtù delle origini delle ragazze. Fortunatamente non è successo nulla di grave, e le ragazze hanno importato due importanti lezioni: stare sempre attente in cucina e riempire la pentola con l’acqua.