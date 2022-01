Il compagno è gravemente malato, lei si assenta dal lavoro e viene licenziata

È davvero raro e difficile che, sul posto di lavoro, vada sempre tutto bene con i capi. I contrasti che possono nascere sono tanti e di vario genere, e non è raro che conducano a episodi spiacevoli e stressanti. Dovrebbe esserci sempre un limite, sia per chi comanda che per i dipendenti, oltre il quale non spingersi mai, comprendendo punti di vista e necessità reciproche. Purtroppo, però, storie come quella che stiamo per raccontarvi dimostrano che non è sempre così scontato.

La protagonista, infatti, credeva di trovarsi in una posizione assolutamente giusta e legittima quando ha dovuto assentarsi per diverse giornate dal posto di lavoro. Complice una grave malattia che aveva colpito il compagno, la donna non era affatto in condizioni di svolgere la sua attività con tranquillità, e così ha chiesto più volte di potersi congedare. Peccato che, proprio per queste sue assenze, ritenute "ingiustificate" dal datore di lavoro, abbia perso il posto. Vediamo cosa è successo.