"Babbo Natale non esiste, è vostro padre o vostro zio": le parole di un vescovo ai bambini fanno discutere

Ci sono frasi che, in certi contesti e davanti a certe persone, forse andrebbero smussate un po', per evitare di risultare troppo diretti o, in qualche modo, poco sensibili. Ne sanno qualcosa tutti i bambini che erano presenti in chiesa nel momento in cui il vescovo italiano di cui stiamo per parlarvi ha pronunciato una frase che, di certo, ha lasciato poco spazio a sogni e fantasia.

Se infatti per molti adulti il fatto che Babbo Natale non esista può sembrare quasi scontato, ciò non è vero per tanti bambini. Per loro, la simpatica e rassicurante figura del vecchietto che porta i regali in sella alla sua slitta è senza dubbio una bellissima certezza, oltre che un motivo per sognare e rimanere affascinati in quella magica notte del 24 dicembre. Tutte cose di cui forse non ha tenuto molto conto Monsignor Antonio Staglianò, che durante una messa a Noto, in Sicilia, non ha usato mezze misure sul tema Babbo Natale.