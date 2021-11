Cosa succede al nostro corpo quando dormiamo con un cuscino tra le gambe: 4 benefici

Chi soffre di mal di schiena lo sa bene: quando questo problema si presenta, si farebbe veramente di tutto per alleviarlo. Non sempre, tuttavia, è possibile trattare con le dovute cure la nostra postura e la nostra colonna vertebrale. Vuoi per patologie congenite, per scarsa attività fisica, per il troppo tempo trascorso con in posizioni sbagliate o per sforzi che non dovevamo fare, i dolori alla schiena sono purtroppo sempre pronti a rovinarci qualche momento.

Ecco perché è sempre bene tenere a mente qualche accortezza per aiutarci a trascorrere giornate - e nottate - più serene. Una di esse è senza dubbio la pratica di dormire con un cuscino tra le gambe o tra le ginocchia. Un rimedio che forse in molti già conoscono, ma che non sempre tutti mettono in atto nei loro letti o quando schiacciano un pisolino. I benefici che ne derivano sono diversi e notevoli, oltre che supportati dalla scienza. Pronti a scoprire cosa succede al nostro corpo se dormiamo così?