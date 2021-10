A 34 e 35 anni sono tra i nonni più giovani del Regno Unito: "scambiano nostra nipote per nostra figlia"

Chiunque, incontrando Richard e Jenni Medlam per strada, non direbbe mai che questa coppia di ragazzi trentenni ha dei nipoti. Eppure è proprio così: a soli 35 e 34 anni, rispettivamente, questi giovani sono già nonni , e per questo la loro storia li ha resi molto conosciuti non solo nel loro Paese d'origine, la Gran Bretagna, ma anche nel resto del mondo.

"Quando portiamo nostra nipote a fare una passeggiata, tutte le persone che incontriamo rimangono senza parole sapendo che siamo i suoi nonni", hanno ammesso Jenni e Richard. Non è difficile, in effetti, scambiare quella bimba per la loro stessa figlia. Alla loro età sarebbe del tutto normale.

"La maggior parte delle persone non ci crede - hanno continuato i due coniugi - ma non è difficile capirne il motivo: siamo ancora trentenni e ovviamente tutti pensano che nostra nipote, in realtà, sia nostra figlia". Così come non è difficile immaginare lo stupore provato da Jenni quando sua figlia Charmaine le ha annunciato di essere in dolce attesa. Una notizia del tutto inaspettata, che tuttavia l'intera famiglia ha accolto nel migliore dei modi. Quando infatti è accaduto, la giovanissima nonna ha deciso di offrire tutto l'appoggio possibile a sua figlia che, proprio come lei, stava per diventare mamma da adolescente.