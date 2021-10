Pescatore trova un grosso blocco di vomito di balena: "è come oro galleggiante, vale 1 milione di euro"

Ammettiamolo: sulle prime può sembrare molto strano - e anche un po' disgustoso - che una sostanza rigurgitata da un animale possa valere una fortuna. Eppure, nel caso delle balene , non è affatto così. Se non ci credete, chiedetelo al pescatore thailandese protagonista del curioso episodio che stiamo per raccontarvi, e che in breve tempo ha fatto il giro del mondo, rendendolo una sorta di celebrità.

A vederlo, sembra in tutto e per tutto un pezzo di roccia bianco-giallastro; non è un caso che, in gergo scientifico, il vomito di balena sia definito "ambra grigia". Quando Narong Phetchara, pescatore thailandese della provincia meridionale di Surat Thani, ha visto quel blocco galleggiare in acqua non ha avuto alcun dubbio: si trovava proprio davanti a un rigurgito di balena, e doveva a tutti i costi tirarlo su in barca con sé.

Così ha fatto, pescando un oggetto che, con ottime probabilità, gli cambierà la vita. Stando al peso e alle dimensioni di quel blocco, il suo valore potrebbe aggirarsi intorno al milione di euro!