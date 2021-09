Questa bisnonna di 100 anni ha stabilito il record mondiale nel sollevamento pesi

11 Settembre 2021 • di Lorenzo Mattia Nespoli 135

Advertisement Penseresti mai di vedere una bisnonna nata un secolo fa che solleva pesi in palestra come una vera atleta? Se hai risposto no, probabilmente non hai ancora conosciuto Edith Murway-Traina. Questa donna, in perfetta forma fisica nonostante i suoi 100 anni di età, è riuscita ad arrivare dove nessun altro si era spinto prima, entrando nel Guinness World Record come la persona più anziana in assoluto a essersi cimentata nel powerlifting. Una ginnasta provetta e a dir poco sorprendente, la cui storia ha fatto il giro del mondo, non solo perché ha ispirato molte persone, ma anche e soprattutto perché bisogna ammettere che è raro assistere a imprese come questa.

Festeggiare 100 anni di età in palestra, sollevando il peso massimo che si riesce ad alzare e facendo registrare un record. Detta così, sembra impossibile per molte persone, ma non per Edith. Questa bisnonna originaria della Florida è infatti diventata la "più anziana powerlifter competitiva femminile".

68 chilogrammi: questo il peso che Edith è riuscita a sollevare con le sue forze, forte del suo allenamento capillare e del suo incredibile stato di salute. La disciplina sportiva che pratica non è certo semplice, né tantomeno associabile a una persona anziana come lei. Il powerlifting, infatti, è riservato a tutti quegli atleti che, attraverso esercizi come squat, distensione su panca piana e stacco da terra, si cimentano nel sollevamento del peso massimo che il loro corpo riesce ad alzare.

Advertisement

Inutile dire che tutto ciò richiede un enorme sforzo, nonché un'ottima preparazione atletica, che eviti problemi in caso di esercizi svolti male. Edith è una vera appassionata, e non si è mai tirata indietro quando si è trattato di allenarsi. Anno dopo anno, ha continuato a fare progressi, e la sua età non ha rappresentato mai un ostacolo.

"Quando tiri su una barra e la sollevi - ha raccontato - c'è un certo potere che ti investe, ed è solo tuo, appartiene a te". Allenata da Bill Beekley, Traina, ex istruttrice di danza, ha fatto già registrare dei record per il sollevamento pesi, all'età di 94 e 98 anni. Il più importante, però, è sicuramente quello ottenuto in occasione del suo centesimo compleanno, l'8 agosto 2021.

"Come per tutte le altre cose nella vita, se non ci provi non saprai mai se puoi riuscirci", ha detto ancora Edith, lanciando un messaggio di motivazione e speranza di cui va orgogliosa, sperando che la sua storia possa fungere da modello per molte persone. Sorprendente, vero? Non ci resta che complimentarci con lei, augurandoci che possa infonderci almeno una piccola parte della sua determinazione!