Il vaccino sperimentale contro l'Alzheimer è sicuro e ben tollerato: lo confermano i test clinici di fase 2

L’ Alzheimer è una malattia degenerativa progressivamente invalidante che, solitamente, colpisce le persone in età presenile. La scienza non si è mai fermata e sta continuando a cercare una possibile cura: dopo la recente approvazione negli Stati Uniti dalla Food And Drug Administration di un nuovo farmaco contro l’Alzheimer, aducanumab , una nuova ricerca ha dimostrato che un potenziale vaccino contro l’Alzheimer è sicuro e in grado di produrre una risposta immunitaria .

Lo studio ha coinvolto 196 persone provenienti da otto Paesi europei, di cui 117 hanno ricevuto il vaccino e le restanti 79 un placebo: le persone hanno ricevuto 11 dosi del vaccino, o del placebo, nel corso di 24 mesi. Nel gruppo dei vaccinati i ricercatori hanno osservato una risposta immunitaria specifica contro tau che però non si è tradotta in un miglioramento del quadro cognitivo generale. Tuttavia, analisi successive in collaborazione hanno supportato l’efficacia del vaccino per il trattamento e la prevenzione delle forme di Alzheimer associate all’accumulo di proteina tau: nel sottogruppo di pazienti con tale profilo, il vaccino ha rallentato del 27% il declino cognitivo e del 30% il declino funzionale nel confronto con il gruppo placebo. Sono tuttavia necessarie ulteriori ricerche per valutare se il vaccino fermi e inverta la malattia in una frazione significativa della popolazione.