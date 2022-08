Sviluppate le nanoparticelle anti-tumorali che combattono il cancro dall'interno senza l'uso di farmaci

Questa narrazione ha ispirato gli scienziati, tanto che hanno studiato e trovato il modo di intrufolare alcune nanoparticelle antitumorali nelle cellule tumorali, in modo tale da logorarle dall'interno, senza l'utilizzo dei farmaci . Nonostante la ricerca sia solo agli inizi, i risultati ottenuti sono notevoli.

La leggenda del Cavallo di Troia è nota a tutti. I greci, per sconfiggere l'eterno rivale, si nascondono all'interno di un cavallo di legno che viene donato ai troiani. Quest'ultimi ingenuamente, ritenendo fosse un dono in segno di sconfitta, lo portano all'interno delle mura della città. Nel corso della notte, però, i greci escono dal cavallo e conquistano e distruggono Troia dall'interno.

Questa nanoparticella, identificata con il nome Nano-pPAAM e dalle minuscole dimensioni (30 nanometri), ha ottime proprietà antitumorali. Una volta introdotta all'interno della cellula tumorale è in grado di stimolare la produzione di ROS (ovvero specie reattive dell'ossigeno). In questo modo si riesce a causare la morte delle cellule nocive, senza però andare a intaccare quelle sane.

Questo nuovo approccio può essere considerato rivoluzionario, perché mentre la scienza tradizionale utilizza il nanomateriale come portatore di farmaci, in questo caso, invece, viene usato direttamente come farmaco. Il Nano-pPAAM ha proprietà che gli permettono di uccidere il cancro, senza la necessità di essere attivata esternamente. L'effetto cavallo di Troia, invece, è reso possibile dall'amminoacido L-fenilalanina, che maschera la nanoparticella permettendogli di infiltrarsi nella cellula cancerogena e combatterla dall'interno.