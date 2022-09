Questo ragazzo esplora i più suggestivi luoghi abbandonati: 18 esempi dal grande fascino

L'apparenza il più delle volte nasconde la vera bellezza insita in un oggetto o in un luogo. A primo sguardo non è possibile comprendere la complessità di ciò che si sta osservando. Si rischia di lasciarsi ingannare da ciò che emerge, senza indagare più a fondo.

Non molto distante da New York si trova questa casa pittoresca , si ritiene che abbia più di 100 anni.

Spesso mentre si passeggia si incappa in visioni inaspettate , come imbattersi in un'antica magione nascosta da una rigogliosa vegetazione.

Un albero, non troppo distante da una caserma, nasconde questo camion d'epoca dei pompieri . Un cimelio che dovrebbe essere conservato in un museo .

Non si capisce come sia possibile decidere di abbandonare questa casa. Un po' di cura le avrebbe permesso di risplendere .

Non è possibile abbandonare una dimora del genere, vivere in una casa del genere è come immergersi in una favola!

Quali di questi luoghi vi è piaciuto di più?