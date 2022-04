In vendita la casa più remota del mondo: si trova su un'isola deserta e il suo prezzo è 339.000 dollari

Non tutti amano la vicinanza degli altri, anzi: c’è chi apprezza la solitudine, tanto da farne un vero e proprio stile di vita. La compagnia di se stessi per alcuni è davvero piacevole, se non una vera e propria ambizione: il silenzio, la possibilità di dedicarsi ai propri interessi in tranquillità, coltivare i propri spazi, evitare il caos e lo stress che i rapporti interpersonali possono causare.

C’è chi potrebbe essere disposto a spendere un’ingente somma di denaro per raggiungere l’obiettivo: per esempio, acquistando la casa più isolata del pianeta e vivere in totale emarginazione.