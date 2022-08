Realizzati nuovi cani robot che sostituiranno gli uomini nelle mansioni di sicurezza e controllo

Il progresso corre velocemente, quello che qualche anno fa sembrava anche solo impossibile da immaginare adesso è realtà . Tra i prodotti figli della scienza di sicuro i più affascinanti sono i robot . Quest'ultimi sono stati i protagonisti di numerosi film, aumentando sempre di più, nell'uomo, il desiderio di realizzarli. Adesso non solo esistono, ma di giorno in giorno ne incrementano le funzioni .

Space Force Sending in Robot Dogs to Patrol a Space Port. (Futurism) #Robots #Robotics https://t.co/rcGwnPItIL pic.twitter.com/md8W7lEY71

Il dipartimento di sicurezza interna degli USA (DHS) ha scelto di utilizzarli per controllare il confine sud-occidentale degli Stati Uniti. Questi robot, non solo, sono in grado di affrontare qualsiasi terreno naturale come la sabbia, ma anche di superare le creazioni artificiali dell'uomo, come le rampe di scale. Inoltre le loro funzioni sono state implementate permettendogli, anche di nuotare e di pattugliare le acque più profonde. Tutto ciò li rende adatti a sostituire l'uomo, anche, in quelle che possono essere le mansioni più difficili e stancanti.

La mente umana non è adatta a svolgere sempre gli stessi compiti e nello stesso modo, se questi poi sono anche rischiosi, è meglio trovare un espediente. L'Air Force, per tale motivo, sta pensando di utilizzare questi cani-robot per compiere azioni ripetitive, come potrebbe essere la valutazione dei danni presso la base spaziale di Cape Canaveral, così da risparmiare ore di lavoro e tenere in sicurezza gli uomini.