Cosa succede al nostro cervello quando il cuore smette di battere? Uno studio ce lo rivela

Cosa accade nel momento in cui il nostro cuore smette di battere ? Una domanda dalle mille ipotesi e nessuna risposta certa, almeno fino a questa ricerca . Tutti vorremmo sapere cosa ci aspetta quando il nostro corpo si sta spegnendo , ma nessuno può raccontarci cosa si prova nell'attimo in cui veniamo a mancare. La scienza , però, può darcene finalmente un'idea grazie una scoperta casuale : i medici hanno registrato le attività cerebrali in un paziente il cui cervello durante e dopo la cessione delle funzioni cardiache, ottenendo informazioni del tutto inedite e sorprendenti.

Nel 2017, uno studio psicologico evidenziò che chi aveva sperimentato questi momenti non visualizzava i ricordi in ordine cronologico, ma casuale .

Il fenomeno ha permesso agli specialisti di registrare, a quanto sembra per la prima volta nella storia della medicina, l'attività di un cervello umano mentre il corpo si sta spegnendo. Da tempo si sente parlare di esperienze durante le quali le persone, a un passo dal venire a mancare, rivedono le proprie vite attraverso dei flash back , testimonianze che non sono mai state dimostrare e che hanno favorito la perplessità degli neuroscienziati.

Questa ricerca, invece, ha studiato le cause neurologiche di questo fenomeno e ha spiegato che il nostro cervello può restare attivo e funzionante anche quando il cuore ha smesso di battere.

Ad avviare lo studio è stato il dottor Ajmal Zemmar, neurochirurgo dell'Università di Louisville: "Abbiamo misurato 900 secondi di attività cerebrale nel momento della transizione e stabilito un focus specifico per indagare su cosa è successo nei 30 secondi prima e dopo che il cuore ha smesso di battere" ha dichiarato. "In quei frangenti abbiamo visto cambiamenti in una specifica banda di oscillazioni neurali, le cosiddette oscillazioni gamma, ma anche in altre come oscillazioni delta, theta, alfa e beta."

Le onde cerebrali in questione sono le stesse presenti in un cervello vivo, mentre le oscillazioni come la gamma si verificano in stati di profonda concentrazione, come ad esempio i ricordi, il sogno, l'elaborazione delle informazioni e la meditazione.