Vanno via dal ristorante senza pagare il conto di 220$: la cameriera in lacrime si sfoga su TikTok

Lavorare nel mondo della ristorazione non è semplice . Per quanto passione, dedizione, amore per il proprio impiego siano forti, esistono, indubbiamente, dei giorni in cui si vorrebbe mollare tutto e fare altro.

La ragazza, tra le lacrime, ha raccontato in un video su TikTok , una spiacevole situazione in cui si è trovata durante un turno di notte.

Per alcuni ristoranti perfino un conto non pagato dai clienti dev'essere saldato dai camerieri, ma fortunatamente non è il caso del ristorante della protagonista della nostra storia.

Essere camerieri è tanto bello quanto un lavoro difficile e spesso poco considerato. Spesso questi lavoratori si trovano in situazioni difficili , soprattutto in America, dove la maggior parte del loro stipendio dipende dalle mance che i clienti decidono di lasciare. Ciò è dovuto al fatto che sono loro ad avere maggiore interazione con i consumatori.

"Erano le 4 del mattino quando un gruppo di 11 persone è entrato nel ristorante - ha spiegato la ragazza nel video - hanno ordinato, mangiato con gusto, ma al momento di pagare il conto le cose non sono andate come previsto". La ragazza racconta che quando è si è assentata per portare loro il conto, al suo ritorno non ha più trovato nessuno, fatta eccezione per 3 dollari a fronte di un conto di 220 dollari!

"Spero che siate tornati a casa sani e salvi, ma che ora vi sentiate in colpa" ha scritto la giovane lavoratrice nella didascalia del suo video. "Ma siete brutte persone e queste cose non si fanno", ha aggiunto.

La ragazza ha chiarito che la cosa grave non sia stata non averle dato la mancia, ma non aver affatto pagato il conto.

I moltissimi utenti di TikTok che hanno commentato il video le hanno dato ragione, e si sono mostrati solidali verso di lei, criticando allo stesso tempo aspramente le 11 persone che sono andate via come se nulla fosse dal ristorante.

