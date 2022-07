Una suora diventa campionessa mondiale di taekwondo: la donna si divide tra chiesa e palestra

Nella vita non è mai troppo tardi. Per quanto possa sembrare una frase fatta, si tratta di un'incredibile verità. C'è sempre tempo per dare vita ai propri sogni e realizzare gli obiettivi di una vita. Lo sa bene Suor Linda Sim , una donna di 67 anni che si è recentemente affermata come campionessa internazionale di taekwondo in Corea del Sud.

La donna, ad aprile 2022, già titolare di una cintura nera quinto dan, è stata capace di usare le sue abilità e competenze per diventare la prima abitante di Singapore a vincere i campionati mondiali di Taekwondo Poomsae , che si sono tenuti in Corea del Sud.

La suora racconta, infatti, di aver fatto il suo primo incontro con il taekwondo alla tenera età di 17 anni , quando si iscrisse a un corso gratuito nella sua parrocchia. Da allora non ha mai abbandonato lo sport, neppure dopo la chiamata del Signore che l'ha portata a prendere i voti. La sorella è entrata a far parte delle Missionarie Francescane della Divinità Materna 43 anni fa .

"Ero in cima al mondo - ha detto la suora - ho raggiunto un importantissimo traguardo, mi sono sentita molto bene ed era la prima volta che vincevo una medaglia così importante in vita mia, sono molto contenta".

La suora racconta di aver viaggiato per il mondo con il suo mestiere, per ben 17 anni ha vissuto in Inghilterra e per tre anni ha lavorato nello Zimbabwe. Linda Sim ha anche partecipato a 25 concorsi internazionali, ottenendo poi ben 30 medaglie .

La campionessa del mondo in realtà ha dovuto allenarsi tre volte a settimana prima della sua ultima competizione e, nonostante non sia più giovanissima come quando ha cominciato, insiste che "l'età non è un problema per me".

Cosa ne pensi di questa suora arzilla? Noi invidiamo la sua agilità e bravura!