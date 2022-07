Ex milionario vive da vent'anni su un'isola deserta: "È il mio paradiso terrestre, ora apprezzo ciò che conta"

Quanti di noi hanno sognato di lasciare tutto e andare a vivere su un'isola deserta? Sicuramente la maggior parte, ma poi riuscire a concretizzare i propri desideri è un'altra cosa. Rifugiarsi su una piccola spiaggia paradisiaca e vivere lì per sempre è considerata per lo più un'utopia, una di quelle cose che sì, abitano il mondo della fantasia ma difficilmente si avrebbe il coraggio di realizzare. C'è però chi lo ha fatto, rendendo questo miraggio una realtà: un ex miliardario australiano da vent'anni vive su un'isola deserta e in questo articolo ti raccontiamo la sua storia.