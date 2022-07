Madre rinuncia alla potestà genitoriale: "non potevo prendermi cura di lei"!

"Ma appena è stato un po' più complesso, come giocare con lei, abbracciarla, baciarla, leggerle delle storie, è stato complicato. Non riuscivo a legare davvero con lei".

Laury Leonardi è una donna di 23 anni che ha raccontato la sua storia su YouTube . Rimasta incinta da giovanissima , si è trovata a dover accudire la sua primogenita completamente da sola. Il padre della piccola, infatti, ha lasciato entrambe non appena ha saputo la notizia. L'evento ha cambiato completamente la sua vita , costringendola ad assumersi una responsabilità per cui non era per niente pronta.

Laury ha continuato poi a raccontare: "era una bambina che piangeva molto, piangeva sempre". Nei primi mesi di vita della piccola ha dovuto anche affrontare un percorso di riabilitazione psicologica e curarsi con antidepressivi. Ha vissuto dei tempi difficili che l'hanno portata a prendere una scelta difficile per ogni madre: chiedere l'intervento di un assistente sociale e rinunciare ai propri diritti come genitore.

"È passato un anno dall'ultima volta che l'ho vista" ha raccontato la donna, spiegando di aver sentito la mancanza della bimba, ma non come una figlia, ma come una bambina qualsiasi.

"So che sta molto meglio senza di me, ha tutto ciò di cui ha bisogno. L'hanno messa in affido, una famiglia eccezionale e questo è tutto ciò che volevo per lei, una vera famiglia".

Una scelta indubbiamente difficile, che però ha permesso alla piccola di avere una vita degna di essere vissuta e tutto l'amore che merita.

