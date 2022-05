Ragazza scopre che lo stage non è retribuito, si infuria con la titolare e lancia dei posacenere nel bar

Gli episodi negativi, in questo senso, non mancano. Quello che stiamo per raccontarvi ne è la prova, e riguarda proprio una ragazza che, nonostante le promesse ricevute dai suoi datori di lavoro, ha scoperto presto che le condizioni non erano affatto quelle prestabilite . A quel punto non è riuscita a trattenere la sua rabbia , e l'intera vicenda ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Vediamo.

Molti giovani imparano a loro spese che non è affatto semplice inserirsi nel mondo del lavoro . Iniziare con uno stage e poi intraprendere un percorso in un'azienda o in una determinata realtà è una prassi che riguarda molti, ma non è sempre scontato che le cose vadano per il meglio, e soprattutto che fatiche e impegno vengano ripagati nel modo giusto.

È accaduto in Italia, in una località costiera della Toscana. È qui che una giovane ragazza aveva deciso - come tante sue coetanee - di intraprendere uno stage presso un bar. Non è così scontato, purtroppo, che un rapporto di lavoro simile sia retribuito, anche solo con un rimborso spese. Sebbene infatti sarebbe corretto, da parte dei datori di lavoro, riconoscere agli stagisti un compenso per l'impegno, può capitare che ciò non avvenga.

La ragazza in questione, di certo, aveva capito che avrebbe ricevuto quantomeno un rimborso spese per il lavoro svolto durante un'intera settimana. Così, quando ha chiesto alla titolare del locale quale sarebbe stato il suo compenso, la donna le ha risposto che non avrebbe avuto nulla. Stando a quanto si è appreso, la motivazione sarebbe stata da rintracciare nel fatto che la giovane stava intraprendendo un percorso formativo, che dunque non prevedeva alcun pagamento. Una risposta che non è ha fatto per niente piacere alla stagista.