Due gemelle identiche cresciute negli Usa e in Corea mostrano enormi differenze di QI: lo studio

Ma se vi dicessimo che invece due persone identiche possono sviluppare enormi differenze anche a livello cognitivo, a seconda del contesto in cui crescono? È proprio quello che è accaduto alle due sorelle di cui stiamo per parlarvi, nate nello stesso momento ma separate fin dalla tenera età. Il destino le ha portate a venir su in due Paesi molto diversi, Stati Uniti e Corea del Sud , e tali differenze hanno avuto ripercussioni addirittura sul loro quoziente intellettivo . Vediamo.

Quando pensiamo al concetto di " gemelli ", subito la nostra mente ci porta a figure identiche in tutto e per tutto, che la natura ha dotato praticamente delle stesse caratteristiche . Al di là dell'aspetto, della data di nascita e del patrimonio genetico, queste persone hanno spesso una particolare connessione che si instaura tra loro anche a livello psicologico e spirituale, un'altra caratteristica che le rende speciali.

Identiche ma diverse. Potremmo definire così, sintetizzando, le due gemelle che sono state protagoniste di uno studio pubblicato sulla rivista Personality and Individual Differences. Una ricerca che contraddice molti dei precedenti studi effettuati sui gemelli monozigoti, e che si è focalizzata sulle differenze di QI tra fratelli e sorelle.

Nate a Seoul, Corea del Sud, nel 1974, queste due gemelle si sono separate quando avevano soltanto due anni, dato che una delle due si perse in un mercato. La piccola, nonostante ricerche, appelli e indagini, non ha potuto riabbracciare la famiglia biologica, e così ha finito per essere adottata da una coppia statunitense.

La sua vita è andata avanti per anni senza che sapesse di avere una gemella identica a lei, né che in Corea ci fosse il resto della sua famiglia. Dopo aver intrapreso un programma genetico per il ricongiungimento con i suoi familiari biologici, finalmente la donna ha potuto riabbracciarli. A quel punto, incuriosite, le gemelle hanno portato avanti una serie di test in cui sono stati valutati diversi aspetti del loro carattere, della loro personalità e delle loro capacità cognitive. Ed è stato lì che i risultati non le hanno rese più tanto "identiche".