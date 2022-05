L'isola fantasma che appare e scompare da Google Maps: un mistero che confonde la scienza

Impossibile? Assurdo? Non proprio, perché l'isola di cui stiamo per parlarvi ha proprio questa caratteristica: appare e scompare dalle mappe , pur essendo stata scoperta molto tempo fa e avendo un nome ben preciso. Non è un caso che, da molti, questo misterioso atollo del Pacifico sia stato ribattezzato "isola fantasma", e abbia suscitato per anni la curiosità di studiosi ed esperti, decisi più che mai a fare chiarezza. Pronti a fare un viaggio verso Sandy Island ?

Immaginate di recarvi in una precisa località , sicuri e guidati da una mappa, di arrivare lì e scoprire che quel luogo, in realtà, non c'è . Al suo posto sono presenti soltanto le onde dell'oceano, nient'altro .

Nonostante possa apparire in qualche modo fantasioso, quello di "isola fantasma" è un concetto ben noto alla scienza. È così che viene definita una terra emersa che viene scoperta e inserita sulle mappe ma che, in un secondo momento, non risulta più e dunque viene rimossa. Come è possibile? Alcune di esse potrebbero far parte di leggende, altre potrebbero risultare da osservazioni inesatte di esploratori e navigatori, oppure potrebbero davvero non esistere più a seguito di eventi naturali.

Non è difficile rimanere incuriositi da queste isole, e Sandy Island lo dimostra. Quest'isola a dir poco misteriosa, infatti, è apparsa e scomparsa persino su Google Maps, lasciando più volte perplessi gli scienziati, al punto che sono state intraprese diverse spedizioni e ricerche. Sandy Island si troverebbe - il condizionale è d'obbligo! - nel Mar dei Coralli, tra l'Australia e la Nuova Caledonia francese, e la sua esistenza sarebbe già nota dal 1774, quando il celebre esploratore James Cook la disegnò su una delle sue mappe.

State pensando che, se un luogo esiste sulle mappe ufficiali, vorrà dire che è presente anche nel mondo reale? Per Sandy Island non è così. Riportata sulle carte idrografiche francesi, nel 1979 scomparve anche da lì. Anni dopo, tuttavia, era ancora chiaramente indicata su Google Maps, dove rimase almeno fino al 2012. Tuttavia, successivamente diversi utenti ricordano di aver osservato, tramite le foto satellitari di Google Earth, una sorta di "poligono" scuro presente in mezzo al Pacifico proprio in quel punto.