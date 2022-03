Il capo le ruba il lavoro e lo presenta come se fosse suo: lei si vendica

Immagina di aver da poco iniziato un nuovo lavoro e di aver svolto le tue mansioni con passione ed entusiasmo. Immagina poi che, dopo aver presentato il tuo progetto al capo, quest’ultimo te lo rubi e lo faccia passare per suo : come reagiresti? Di certo non bene. È quello che è accaduto a Cristina Sevcenco : nel 2019, all’età di 25 anni, ha iniziato il suo primo lavoro: è stata assunta da una grande azienda. La gioia del momento, però, è stata presto sostituita da una profonda sensazione di amarezza.

Durante le sue prime settimane in azienda, infatti, Cristina aveva svolto delle importanti analisi di mercato, che servivano ai vertici aziendali per capire quale direzione prendere e che hanno portato a brillanti intuizioni. Il capo di Cristina ha usato queste ricerche per presentare le nuove idee, ma non ha mai nominato Cristina durante la presentazione: le ha, a tutti gli effetti, rubato il lavoro facendolo passare per suo. La giovane donna non ha mai infatti avuto il diritto di partecipare alle più importanti riunioni dell’azienda, quindi sapeva che non avrebbe avuto modo di esporre il suo lavoro. Si aspettava, però, che il suo capo avesse la premura di citarla. La donna racconta: "Sono passata davanti a un ufficio e ho visto il mio lavoro essere presentato in una stanza piena di persone molto potenti. Tuttavia, il mio nome non è stato menzionato una volta...Mi ha spezzato il cuore".