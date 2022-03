Un imprenditore festeggia i suoi 80 anni regalando 50.000€ ai dipendenti

Il successo degli imprenditori si deve anche al proprio personale. Nonostante abbiano avuto la lungimiranza di creare un business e di affrontare tutti i problemi e le responsabilità che ne conseguono, sono proprio i dipendenti che - giorno dopo giorno - portano avanti i meccanismi lavorativi. Molti capi e imprenditori non sono consapevoli del valore che, ogni singolo dipendente, apporta all’azienda; non a caso, infatti, assistiamo a comportamenti poco piacevoli da parte dei superiori. Ma, in mezzo a tante storie negative, quella di Ludovico Trevisson merita certamente di essere raccontata.

Ludovico è un imprenditore italiano, e per la precisione Veneto, che nel 1965 ha fondato una ditta in provincia di Belluno. L’azienda si chiama di Meccanostampi, ed è un’azienda specializzata nella progettazione stampi, nella costruzione, assemblaggio e finitura stampi. L’imprenditore ha recentemente compiuto 80 anni. Invece di ricevere un regalo da parte dei suoi dipendenti, però, ha deciso di far loro un regalo: ha donato 50.000 euro totali ai suoi 250 dipendenti, per un totale quindi di 200 euro ciascuno. Non sono una somma in grado di fare moltissima differenza, ma rappresentano un nobile gesto di gratitudine nei confronti di ogni singolo lavoratore che - anno dopo anno - si è impegnato a far crescere l'azienda.