Cosa c'è sul lato nascosto della Luna? Un rover si è spinto dove nessuno era mai stato prima

Non è un mistero che il cosiddetto "lato oscuro" della Luna abbia da sempre attirato l'attenzione e la curiosità di moltissime persone. Dal famosissimo album dei Pink Floyd passando per studi astronomici e teorie più o meno stravaganti, artisti, scienziati e non solo si sono sempre chiesti cosa si nascondesse dietro la parte visibile del satellite terrestre.

Le maggiori difficoltà di un'operazione simile, infatti, derivavano da problemi di comunicazione con la Terra che potevano sorgere proprio a partire dall'emisfero che non vediamo. Yutu-2, tuttavia, è riuscito a inviare ai tecnici una grande quantità di preziosissime informazioni , che saranno fondamentali per conoscere al meglio come è fatta la Luna, in particolare dal punto di vista geologico .

Cosa ha scoperto dunque? Innanzi tutto che è molto diverso dal lato che noi possiamo vedere. La parte oscura è più antica di quella visibile, e qui l'attività vulcanica risale a un periodo molto precedente rispetto al resto del satellite, per motivi che in parte potrebbero essere legati a impatti con meteoriti . Lo testimoniano le moltissime rocce e crateri derivati proprio dagli scontri suddetti, ma non è finita qui. Il terreno, sul "dark side", è decisamente più appiccicoso : le ruote del rover hanno avuto maggiore aderenza, e il robot ha rischiato di sbandare e finire fuori controllo molto meno rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato sul terreno lunare che conosciamo.

Yutu-2, poi, è anche venuto a contatto con un materiale verdastro e luccicante situato sul fondo di un cratere. Si tratta di un elemento simile ad altri materiali vetrosi già trovati in campioni provenienti da precedenti missioni, anche se non uguale. È la prima volta, infatti, che viene rinvenuta sulla Luna una cosa simile, e di certo sarà interessante studiarla. "È come esplorare un mondo completamente nuovo - ha affermato Sara Russell, esperta del Museo di Storia naturale di Londra - Abbiamo davvero molto da scoprire sul lato opposto della Luna, è molto eccitante".

La faccia oscura e nascosta, inoltre, è anche piuttosto "silenziosa" dal punto di vista delle interferenze terrestri, ossia di tutte quelle onde provenienti proprio dal nostro Pianeta. Ciò è importantissimo per eventuali nuovi studi astronomici che potrebbero essere basati proprio in quel luogo, ideale per conoscere al meglio le profondità dello spazio. Insomma: l'esplorazione è solo agli inizi, ma sembra già molto promettente. Non ci resta che aspettare e scoprire come potrà ancora sorprenderci il famigerato "dark side of the moon"!