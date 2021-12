Questa donna ha ottenuto una casa col baratto: è partita da una forcina per capelli

Una tiktoker ha vinto una scommessa che sembrava pazzesca: riuscire a ottenere una casa tramite il baratto di oggetti partendo da una forcina per capelli. Demi Skipper, che ha 29 anni e vive a San Francisco, ha effettuato più di 28 scambi seguendo solo due regole: non utilizzare mai denaro e non effettuare baratti con parenti.

Questa sfida è stata pubblicizzata sui Social media e non è sempre stata commentata favorevolmente. Questo per Demi è oggi un maggiore motivo di orgoglio, avendo dimostrato che - anche senza soldi - si possono raggiungere obiettivi di grande valore.