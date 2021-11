Ad Amsterdam ha aperto il primo ponte d'acciaio al mondo stampato in 3D

Qui vogliamo parlarvi di un progetto affascinante e innovativo che ha preso vita proprio grazie a questo tipo di tecnologia, e per il quale si è messa al lavoro una start-up di architetti che ha regalato ad Amsterdam una struttura davvero speciale. Di che si tratta? Del primo ponte al mondo in acciaio inossidabile stampato in tre dimensioni, installato su uno dei tantissimi e affascinanti canali che caratterizzano la capitale olandese.

Le potenzialità che oggi offre la stampa in tre dimensioni sono davvero moltissime. Dall'ingegneria medica all'architettura, passando per la manifattura, la meccanica e l'automobilismo, con una stampante 3D quello che può essere pensato può essere anche realizzato, in modo specifico e preciso per ogni esigenza.

Pensereste mai che un vistoso e sinuoso ponte in acciaio come questo si possa "stampare" in 3D e far assemblare da bracci robotici super-sofisticati in grado di saldare tra loro delle barre di acciaio inossidabile? Se avete risposto no, guardando (e attraversando) MX3D - questo il nome dell'avveniristica struttura - potreste dovervi ricredere.

Non è stato semplice, per l'architetto Joris Laarman e per tutti i tecnici e gli esperti della start-up di robotica MX3D, portare a compimento quest'impresa. Il curiosissimo ponte, ideato per la prima volta nel 2015, ha richiesto molti anni di progettazione, oltre che sei mesi per essere fabbricato e quasi 5 tonnellate di acciaio per prendere vita. Alla fine, dopo tante giornate di duro lavoro, Amsterdam ha potuto ospitare questa struttura da record.