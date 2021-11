Azienda offre il lavoro dei sogni: cerca persone che degustino il té e viaggino per il mondo

08 Novembre 2021

Advertisement Il gigante inglese produttore del tè, Tetley, sta attivamente cercando degustatori di tè da formare presso la sua struttura. Si tratta di un ruolo insolito che implica un palato educato alle diverse e particolari sfumature di questa bevanda, disponibilità a viaggiare per il mondo per scegliere nuove miscele e una capacità gustativa, che implica bere fino a 300 tè al giorno. Si tratta di un’attività di cui pochi conoscono l’esistenza, ma è del tutto simile a quella dei sommelier per il vino o ai degustatori di olio italiani.

Gli inglesi che amano il tè e sono laureati in biologia o una scienza legata alla nutrizione, hanno la possibilità di candidarsi a “degustatori di tè” presso la grande azienda britannica Tetley. Se non conoscete l’industria Tetley, sappiate che si tratta della maggiore azienda britannica produttrice di tè. La sua presenza è forte anche in Canada e negli Stati Uniti, ma Tetley opera in quaranta paesi, vendendo oltre sessanta tipologie di tè. Inizialmente Tetley si occupava solo di distribuzione, poiché non aveva piantagioni proprie e l'azienda doveva comprare le foglie di tè in grandi aste. Questo ha portato il prodotto finale ad avere una miscela di 40 diversi tipi di tè provenienti da oltre 10.000 piantagioni in tutto il mondo. La sua confezione premium e la sua qualità l'hanno aiutata a guadagnare un'enorme quota di mercato.

Conoscere a fondo questa bevanda non è così semplice come sembra. Così come i sommelier per il vino, anche conoscere il tè implica una grande cultura che si basa su un gusto raffinato. Secondo la classificazione cromatica cinese i tipi di tè sono sei, per sei diversi colori del liquido infuso: bianco, giallo, verde, verde-azzurro (oolong), rosso e nero. All’interno di queste macro categorie potete trovare un’infinità di tè provenienti da diverse parti del mondo, prodotti secondo particolari tradizioni.

Le sei diverse tipologie e le loro caratteristiche dipendono dalla lavorazione delle foglie di una pianta, la pianta del tè che si chiama Camellia Sinensis. Chi intende diventare “maestro di tè” deve predisporsi a imparare tutte queste sfumature cromatiche e di gusto. Inoltre, sono previste oltre 300 degustazioni al giorno per un’attività che vede questo esperto viaggiare in paesi quali Turchia, Vietnam, Indonesia, Giappone, Nepal, Corea, Malawi, Sud Africa, Mozambico, Brasile e Argentina. Ogni paese ha le sue aree di produzione ed ognuna di esse ha la propria unica ed irripetibile varietà con particolari condizioni di terreno, altitudine, clima, ambiente circostante, che producono tè completamente diversi per aroma, fragranza e sapore.