Apple non ripara il suo iPhone in garanzia: lui fa causa all'azienda chiedendo i soldi indietro

Una richiesta che non è stata affatto gradita dalla Società della mela e che, con ottime probabilità, finirà in tribunale a seguito di numerose controversie legate proprio a una mancata riparazione in garanzia. Vediamo cosa è successo.

Non tutti hanno un ottimo rapporto con la tecnologia e, quando lo affermiamo, ci riferiamo anche a disavventure più o meno grandi che possono capitare quando acquistiamo un dispositivo di ultima generazione. Ne sa qualcosa l'uomo che, negli Stati Uniti, ha deciso di citare in giudizio nientemeno che Apple , chiedendo al colosso informatico di risarcirlo dei soldi spesi per il suo nuovissimo iPhone.

1.383,13 dollari: questa la cifra esatta per cui un cliente Apple di San Francisco ha citato in giudizio Apple presso la Corte Superiore della città californiana. Si tratta del costo del suo iPhone 12, un telefono che la Casa produttrice si è rifiutata di riparare nonostante fosse in garanzia.

Theodore A. Kim, questo il nome dell'uomo, ha raccontato le sue vicissitudini con l'azienda, suscitando interesse e reazioni in molte persone, e diventando presto conosciuto in tutto il mondo. Tutto è iniziato quando Kim ha acquistato il telefono "incriminato" da un venditore Apple autorizzato in Vietnam, nell'ottobre 2020. In garanzia fino a ottobre 2022, l'uomo non avrebbe mai immaginato che, per un problema riscontrato sul telefono, non avrebbe invece ricevuto alcuna assistenza gratuita dal gigante informatico.