Un'azienda statunitense presenta i suoi viaggi nello spazio in "mongolfiera"

L'azienda americana di cui stiamo per parlarvi, a questo proposito, ha annunciato che proporrà viaggi spaziali molto particolari. Entro il 2024 , infatti, a fronte di un cospicuo esborso di denaro, i facoltosi e fortunati viaggiatori potranno raggiungere altitudini vertiginose attraverso un mezzo che, lassù, non si era mai visto. Di cosa stiamo parlando? Di una incredibile... mongolfiera !

Anche se di recente sviluppo pratico, quello di turismo spaziale è un concetto tutt'altro che nuovo. Negli anni, infatti, l'idea di esplorare lo spazio per scopi che non fossero di ricerca ma di intrattenimento , è stata più volte perseguita e portata avanti in diversi contesti, tutti accomunati da costi elevatissimi ed esperienze riservate a pochi, fortunati avventori.

Se avete 50.000 dollari da spendere per una vacanza che di certo non capita di fare tutti i giorni, questa potrebbe essere la soluzione perfetta. L'azienda statunitense World View Enterprises, infatti, ha reso nota la sua intenzione di permettere ai turisti spaziali di effettuare viaggi in grande stile, a circa 30 km di quota sopra la Terra, a bordo di una capsula che ricorda molto da vicino una mongolfiera.

Proprio così: la società, che da anni è attiva nel mondo dell'esplorazione spaziale, intende dare il via ai suoi voli commerciali a partire dal 2024. Il tragitto, che durerà dalle 6 alle 8 ore, prevede che i viaggiatori prendano posto in una capsula che si trova all'interno di questo "pallone" gigante, il quale non è altro che una navicella spaziale dalla forma molto particolare. Quasi fosse una bolla gigante, questo mezzo porterà i suoi passeggeri dritti nella stratosfera, da dove saranno in grado di osservare il nostro Pianeta e la sua curvatura da una prospettiva a dir poco spettacolare.

"La nostra missione è ampliare l'accesso allo spazio a tutti" ha commentato entusiasta Rachel Lyons, a capo dell'organizzazione no profit Space for Humanity, che ha già acquistato tutti i posti disponibili per il viaggio di debutto, con l'intenzione di far andare nello spazio cittadini comuni che verranno opportunamente istruiti allo scopo.