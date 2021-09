Vivere fino a 130 anni sarà possibile? Secondo la scienza, entro il 2100 sì

Il tempo passa e i segni che il tempo lascia sul corpo e sulla mente sono inevitabili: molte persone hanno paura di invecchiare e, nonostante la scienza e la tecnologia siano costantemente alla ricerca di possibili modi per contrastare il trascorrere del tempo, sembra che la situazione non sia destinata a cambiare (o, perlomeno, non nel breve periodo). Se smettere di invecchiare non è possibile, secondo uno studio sembra che entro il 2100 la durata media della vita sia destinata ad aumentare notevolmente. Hai mai pensato a quanto possa essere longevo l’essere umano?