In Cina c'è una montagna che ogni 30 anni "depone" delle misteriose uova di pietra

Cosa penseresti se ti parlassimo di una montagna che... depone uova di pietra ogni 30 anni? Siamo quasi sicuri che, sulle prime, sarebbe difficile prendere sul serio un'affermazione come questa. Eppure non si tratta di uno scherzo, né di un'esagerazione o di una montatura: un posto come quello descritto qui sopra esiste veramente, e da tempo è oggetto di analisi da parte di geologi e studiosi di vario genere.

In effetti, sebbene la natura ci abbia abituato a ogni sorta di meraviglia, un fenomeno così non è una cosa che capita di vedere tutti i giorni. Tanto più che il luogo dove avviene la manifestazione stessa sembra davvero far parte di una leggenda. Pronti a scoprire da vicino queste incredibili "uova" rocciose?