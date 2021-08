Da rifiuti plastici a proteine commestibili: due scienziati sviluppano un "generatore di cibo"

Che il nostro Pianeta abbia un problema di materie plastiche in eccesso è ormai cosa nota. La situazione che riguarda i rifiuti di questi materiali e l'inquinamento che, ogni giorno di più, provocano ai nostri ecosistemi, è a dir poco seria, e non certo da sottovalutare. Soluzioni definitive, purtroppo, al momento non ce ne sono, anche se non è raro che dal mondo della scienza arrivino delle innovazioni promettenti e potenzialmente molto utili, proprio come quella di cui vi stiamo per parlare.

L'invenzione del "food generator", per Ting Lu e Stephen Techtmann, ha significato vincere il Future Insight Prize per l'anno 2021. Un premio da circa 1 milione di euro che devono proprio alla loro creazione. Questo "generatore", in realtà, è un processo attraverso il quale i due studiosi sono riusciti a ottenere quello che volevano a tutti i costi: convertire rifiuti plastici in cibo. Attraverso una combinazione di sostanze chimiche ed elevato calore (pirolisi), Lu e Techtmann hanno prodotto polvere proteica e lubrificanti, nell'ottica di un sistema che, in futuro, potrebbe essere fruibile da tutti.

Tale sistema prevede il deposito dei rifiuti plastici o di biomassa non commestibile in una fessura. Da lì, gli scarti entrerebbero in appositi reattori di lavorazione, che utilizzano la potenza del calore per scomporli. Una volta fatto, il primo prodotto viene "dato in pasto" a dei batteri, che si nutrono di esso. Sono proprio questi microrganismi a ricavare dai rifiuti qualcosa di commestibile e positivo per l'uomo. Quello che risulta dal processo, stando a quanto hanno riferito gli scienziati, "contiene tutta la nutrizione necessaria, non è tossico, fornisce benefici per la salute e può essere personalizzato a seconda di chi lo assume".